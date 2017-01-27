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الجمعة 27 يناير 2017 08:43 مساءً
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مقتل وإصابة 7 عراقيين في انفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد
تفجيرات في بغداد

مقتل وإصابة 7 عراقيين في انفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

الجمعة، 27 يناير 2017 08:54 م
أ ش أ

قتل مدني عراقي وأصيب ستة آخرون بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين ، مساء اليوم الجمعة ، شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني إن الإنفجارين وقعا بالتتابع في منطقة أم الكبر والغزلان شرقي بغداد ، ما أسفر عن مقتل وإصابة سبعة من المدنيين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة ، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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