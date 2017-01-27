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غدا.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 213 إرهابيا من "أنصار بيت المقدس"
شاكوش - محكمة

غدا.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 213 إرهابيا من "أنصار بيت المقدس"

الجمعة، 27 يناير 2017 09:01 م

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

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