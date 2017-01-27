

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «أسيوط- البحر الأحمر»، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، على طريق “أسيوط- البحر الأحمر” نتيجة السرعة الزائدةـ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.