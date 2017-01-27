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الجمعة 27 يناير 2017 08:44 مساءً
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مصرع وإصابة ٥ في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط
انقلاب سيارة ـ حادث تصادم‎

مصرع وإصابة ٥ في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط

الجمعة، 27 يناير 2017 08:54 م

 
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «أسيوط- البحر الأحمر»، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط  إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، على طريق “أسيوط- البحر الأحمر”  نتيجة السرعة الزائدةـ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى.
وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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