عقد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، جلسة مباحثات مع نظيره الأثيوبي جيبييهو ووركني.

وأعرب الوزيران عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وإثيوبيا، وأكدا ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها وتوسيعها أكثر.

واتفق الوزيران، على عقد اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية خلال 2017 من أجل تعزيز نتائج الدورة السابقة، وبحث سبل وإمكانيات توسيع محاور التعاون بين البلدين إلى جميع القطاعات التي تتوفر على قدرات تنمية تعود بالفائدة على الطرفين.

وشكل اللقاء الذي جرى على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي فرصة للتطرق إلى أهم المسائل المدرجة في جدول أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، فيما أكد المسئول الجزائري ونظيره مجددًا التزام البلدين بتعزيز دور الاتحاد الأفريقي وعمله وتعزيز المواقف الأفريقية المشتركة في المحافل الدولية.