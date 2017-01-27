أمريكية تخون زوجها مع 60 رجلا أسبوعياالجمعة، 27 يناير 2017 08:48 م
اعترفت زوجة أمريكية، بأنها خانت زوجها مع أكثر من 1000 رجل خلال ست سنوات من زاوجهما، ومارست أعمالا منافية للآداب، منذ أن كانت في الـ14 من عمرها.
الزوجة التي تدعى “مرسيدس” وتبلغ 24 عامًا من عمرها، كشفت أنها خانت زوجها على مدى سنوات عديدة، وعاشت حياة مزدوجة مليئة بالأكاذيب، بعدما صرحت في مقابلة تليفزيونية في البرنامج الشهير “دكتور فيل”.
مشيرة إلى أنها أقامت علاقات غير مشروعة مع أكثر من 50 أو 60 رجلا في الأسبوع الواحد، وكانت تجني 6000 دولار أسبوعيًا، وأنها خلال السنوات الست خانت زوجها مع أكثر من 1000 رجل.
وقال “آندرو”، زوج الفتاة، للبرنامج، بأنه فوجئ بحياة زوجته الخفية التي لم يكن يعلم عنها شيئا، ولكن كانت لديه شكوك، عندما عرف أنه ليس الوالد البيولوجي لطفلهما الثاني، ووضع كاميرا في المنزل، واكتشف أنها كانت تستقبل الرجال في غيابه، فقرر الانفصال عنها
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