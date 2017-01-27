أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ48 شهد منذ الساعات الأولى من الصباح إقبالا كثيفا من قبل الزوار، حيث وصل عدد الزوار لـ300 ألف، فى اليوم الثانى من افتتاح المعرض.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء افتتح الدورة الـ48 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، منذ قليل، وأبدى سعادته بافتتاح معرض الكتاب فى دورته الحالية بمشاركة 35 دولة، متمنيا أن يكون معرضا ناجحا، خاصة أن الكتاب رغم كل التحديات مازال منهجا للثقافة والعلم.