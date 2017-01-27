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300 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الثانى
هيثم الحاج - رئيس الهيئة العامة للكتاب

300 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الثانى

الجمعة، 27 يناير 2017 08:39 م

أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ48 شهد منذ الساعات الأولى من الصباح إقبالا كثيفا من قبل الزوار، حيث وصل عدد الزوار لـ300 ألف، فى اليوم الثانى من افتتاح المعرض.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء افتتح الدورة الـ48 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، منذ قليل، وأبدى سعادته بافتتاح معرض الكتاب فى دورته الحالية بمشاركة 35 دولة، متمنيا أن يكون معرضا ناجحا، خاصة أن الكتاب رغم كل التحديات مازال منهجا للثقافة والعلم.

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