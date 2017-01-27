الرئيس: هناك عقبات قانونية تؤخر تطوير شركات قطاع الأعمال العامالجمعة، 27 يناير 2017 08:36 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القرارات الاقتصادية كان الهدف منها مواجهة المشكلة الاقتصادية بشكل حاسم وقاسى، وكلنا كمصريين نعانى - الفقير والمتوسط والغنى - مشيراً إلى أن هذا أمر تأخر كثيراً، وكل حكومة تكون خائفة تتحرك بهذا الشكل بسبب تأثيراته.
وأردف خلال نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمرهم الوطنى بأسوان: “نحاول نحافظ على شركات قطاع الأعمال التى تعمل فى الدواء ونعيد إحيائها مرة أخرى”، متسائلاً: “هل لدى مصر إمكانيات أن تدخل على شركات قطاع الأعمال ببرنامج لإعادة تأهيلها لتقوم بدورها فى الاقتصاد المصرى؟”.
ولفت أنه عند تنفيذ تطوير قطاع الأعمال عملياً نجد مشكلات كثيرة، مثل المسائل القانونية، والتمويل، ولا بد من حلها، مردفاً: “لا أحد يستطيع القول بأنه يمكن التعامل مع كل مسألة بشكل مطلق”.
وتابع: “لدينا مسخ فى شكل الاقتصاد، أى شىء غير واضح، وكثير يريدون حل المسائل كمنظور إحياء قطاع الأعمال، والقطاع العام”، موضحاً أن التصور بإنشاء آليات سوق حر، يكون لها فترة انتقالية، قائلاً: “اللى يقدر يبيع الأرز بعشرين جنيه هيبيعه، هو مش مصرى: آه، هو مش حاسس بالناس اللى ظروفها صعبة؟ بالنسبة للى بيكسبوا الفلوس، لا”.
ويعقد الرئيس حوارا مع حوالى ١٥٠ شابا يمثلون محافظات الصعيد، بمقر إقامته فى محافظة أسوان على هامش اليوم الأول للمؤتمر الوطنى للشباب، والذى انطلقت أعماله اليوم الجمعة.
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