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الجمعة 27 يناير 2017 08:37 مساءً
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هبوط طائرة إماراتية اضطراريا بمطار القاهرة
شركة مطار القاهرة للسياحة

هبوط طائرة إماراتية اضطراريا بمطار القاهرة

الجمعة، 27 يناير 2017 08:28 م

 
هبطت منذ قليل، طائرة إماراتية من طراز بوينج 777 بمطار القاهرة الدولي قادمة من دبي في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة الإماراتية الرحلة EK953 والقادمة من دبي في طريقها إلى بيروت، بالسماح بالهبوط في مطار القاهرة بعد تعرض مطار لبنان لعاصفة ثلجية تعيق هبوط الطائرات.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في المطار لحين تحسن الأحوال الجوية ببيروت وعودة إقلاع الطائرة مرة أخرى متوجهة إلى لبنان.

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