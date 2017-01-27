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وزير الإعلام سابقا: التليفزيون ليس به برنامج ثقافي واحد
وزيرة الإعلام درية شرف الدين

وزير الإعلام سابقا: التليفزيون ليس به برنامج ثقافي واحد

الجمعة، 27 يناير 2017 08:23 م

 
أكدت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام سابقا، الإعلامية والناقدة السينمائية: إن أي بلد في الحياة السياسية ترتبط دائما بالحياة الفنية، فإذا كانت الحياة السياسية مزدهرة تجد الحياة الفنية مزدهرة كذلك، والعكس صحيح.

ولفتت درية شرف الدين، خلال اللقاء الفكري، بقاعة صلاح عبد الصبور، القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب في دورته الثمانية والأربعين، أن الساحة الفنية الآن والتليفزيون ليس به برنامج ثقافي واحد، وأعربت عن حزنها بشأن ذلك، مشيرة إلى أن من الأعمال التي تفخر بها حتى الآن هو نادي السينما.

يذكر أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثمانية والأربعين انطلقت أمس الخميس 26 يناير الجاري، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، وتشارك المملكة المغربية كضيف شرف الدورة.

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