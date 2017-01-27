شارك محمد عبد الشافي ظهير أيسر منتخب مصر وفريق أهلي جدة السعودي، في التدريبات الجماعية للمنتخب اليوم /الجمعة/، وذلك لأول مرة منذ إصابته في لقاء المنتخب أمام أوغندا.

وغاب محمد عبد الشافي عن لقاء مصر وغانا الأخير ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، بسبب إصابته بالتواء في الكاحل، حيث غاب اللاعب عن تدريبات المنتخب خلال الأيام الماضية.

وأدى عبد الشافي التدريبات البدنية بشكل طبيعي رفقة باقي اللاعبين، ثم شارك في تدريبات الكرة، وبعدها شارك في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بشكل طبيعي، ليقترب من اللحاق بمباراة مصر والمغرب.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب بعد غد الأحد، على استاد بورت جنتيل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.