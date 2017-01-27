أعلنت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستظهر قوتها الحقيقية للعالم، متوعدة من لا يقف مع بلادها بإجراءات لم تحددها.

وقالت هالي - في مؤتمر صحفي مقتضب نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “إننا ننطلق بقوة إلى العمل، وسترون تغيرا أفضل”، مضيفة “من الضروري إظهار قوتنا للعالم، وأن نتحقق من وقوف حلفاؤنا بجانبنا، وسنتعامل بالمثل”.

يشار إلى أن هالي كانت حاكمة لولاية ساوث كارولاينا، قبل أن يتم اختيارها كسفيرة لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.