 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 08:51 مساءً
روابط سريعة
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: سنظهر للعالم قوتنا الحقيقية
مبنى الأمم المتحدة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: سنظهر للعالم قوتنا الحقيقية

الجمعة، 27 يناير 2017 08:40 م
أ ش أ

أعلنت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستظهر قوتها الحقيقية للعالم، متوعدة من لا يقف مع بلادها بإجراءات لم تحددها.

وقالت هالي - في مؤتمر صحفي مقتضب نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “إننا ننطلق بقوة إلى العمل، وسترون تغيرا أفضل”، مضيفة “من الضروري إظهار قوتنا للعالم، وأن نتحقق من وقوف حلفاؤنا بجانبنا، وسنتعامل بالمثل”.

يشار إلى أن هالي كانت حاكمة لولاية ساوث كارولاينا، قبل أن يتم اختيارها كسفيرة لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3