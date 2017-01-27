أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة التزام واشنطن المستمر تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي انتقده الرئيس دونالد ترامب مرارا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “إن وزير الدفاع جيمس ماتيس تحدث أمس مع وزراء الدفاع في فرنسا وألمانيا وإسرائيل”.

وأضاف ديفيس أن ماتيس طمأن وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون دير لين، خلال المكالمة، بشأن التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه حلف شمال الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن ماتيس أعرب عن شكره للوزيرة الألمانية على قيادة بلادها في نشاطات الحلف على الخاصرة الشرقية (لأوروبا) وفي أفغانستان، مقرا بالدور الذي تلعبه ألمانيا في مكافحة الإرهاب خاصة في التحالف الدولي ضد داعش.

وأكد ماتيس - في محادثته مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، أهمية حلف الناتو، كما ناقش الطرفان “التعاون الأمني بين الحلفاء، الذي هو أقوى من أي وقت مضى نظرا لأن البلدين يشتركان جنبا إلى جنب في مكافحة الإرهاب” بحسب البيان.