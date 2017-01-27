نظم بيت الحكمة للثقافة والإعلام مساء اليوم الجمعة ندوة «الصحافة والنشر الصيني المصري ومجالات التعاون» وذلك ضمن البرنامج الرئيسي لندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب 48، المقامة في مبنى صندوق التكافل الاجتماعي بارض المعارض بمدينة نصر .

حضر الندوة ، أحمد عبد العزيز سلام المستشار الإعلامي السابق لمصر بالصين، ويان تشى جيه المصمم الصينى الشهير ومدير شركة تشى تشينغ للثقافة الخارجية، و عماد الأزرق خبير الشئون الصينية والصحفى بوكالة الأنباء الصينية شينخوا ، وادارها د. احمد السعيد مدير بيت الحكمة .

برتوكولات ثقافية

من جانبه أوضح أحمد سلام المستشار الإعلامي السابق لمصر بالصين، أن هناك العديد من البروتوكولات التي توقعها مصر مع الصين والدول الاسيوية من أجل تعزيز العلاقات بين البلادين.

واكد ان العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام، ولها جذور حضارية وفكرية قديمة قدم الشعبين المصري والصيني .

واشار الى ان الصين حريصة علي أن يكون لها دراية بالمنطقة وإقامة جسور سياسية وثقافية ، خاصة وان لديها مشروعات اقتصادية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ، لذلك فهى حريصة ان تكون الأجواء هادئة بشكل كبير .

وقال سلام ان هناك تلاقيا كبيرا في وجهات النظر الرسمية والشعبية بين الرئيس السيسي والرئيس شين ينغ تؤكده الزيارات التي حدثت بين البلدين في الفترة الاخيرة .

وأضاف أن هناك وفود إعلامية كثيرة تعمل على تبادل الزيارات بين البلدين، مؤكدا أن لكي يحدث انفتاح مع الصين فلابد من توثيق العلاقات الثقافية أولا ثم الأقتصادية.

بدائل للتواصل الاجتماعى

فيما قال احمد السعيد مدير بيت الحكمة إن الصين ليست منغلقه على نفسها كما يعتقد البعض، ولكن تخشى وجود أي تدخلات اجنبية تعمل على افساد ما تقوم به من مشروعات اقتصادية ضخمة ، لذلك عملت على غلق الفيس بوك وعمل وسائل أتصال آخرى يساوى عدد المشتركين فيها عدد مستخدمى الفيس بوك كله تقريبا ، وكذلك التويتر وجعلت وسيلة سنباد كوم ، و اليوتيوب البديل عنه ” يوجهو”.

وأضاف أن هناك ثقة بين الشعب والحكومة، لذلك لن تجد مراقبة على الصحف والمجلات قبل النشر، فكل مؤسسة تعلم ما تقوم به وواجبتها تجاه الوطن ، فتعد صحيفة الشعب الرسمية، هي الدستور الرسمي للصين، مشيرا إلى أن الحرية في الصين ليست كما يظن البعض بأنها الحرية الغربية، ولكن الحرية على النمط الصيني، ولهم عادتهم وتقاليدهم.

وأشار إلى أن هناك موقع جديد انطلق مؤخرا أسمه “سينا”، يقوم بنشر كافة المعلومات والثقافة الصينية، كما هناك مجلة الصين اليوم، تصدر باللغة العربية.

الصينيون ومصر

فيما قال ويان تشى جيه المصمم الصينى الشهير ومدير شركة تشى تشينغ للثقافة الخارجية، “إن الشعب الصيني يعلم الكثير عن مصر ، ويحبها، وقال :”على مدار اليومين التي جلستهم في القاهرة، وجدت الكثير من الصينيين في مصر ، يشاهدون الاثار ، ومندمجين مع المصريين”.

وأضاف ، أنه كان مهتما بمعرفة الحضارة المصرية، أثناء دراسته في الجامعة ، فهناك كثير من العادات والتقاليد المتحضرة لدى الشعب المصري، ابهرت الصينيين، وجعلتهم يريدون معرفة الكثير عن مصر، ومشاهدة الاثار والأهرمات.

وأشار إلى أنه لابد من حدوث تبادل ثقافي بين البلدين، لكي يحدث اندماج وتعارف، فالصين ومصر اعظم بلادين واقدم الحضارات.

تبادل خبرات اعلامية

وختم عماد الازرق خبير الشئون الصينية والصحفى بوكالة الأنباء الصينية شينخوا انه يتم تبادل الخبرات الإعلامية من خلال الصحف والمجلات وكافة وسائل الإعلام ، كما يقوم عدد كبير من المصريين بزيارات للصين للحصول على دورات تدريبية تحت إشراف اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة الصحفيين .

وأعقب الندوة حفل استقبال وعشاء حضره كل الكتاب والمفكرين الصينين المشاركين بمعرض القاهرة للكتاب .

وتشارك مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام فى معرض القاهرة بجناح مساحته 180 متر مصمم على الطراز الصينى “قاعة الكتاب الصين”، بقاعات العرض المكشوف أمام بوابة صلاح سالم، وتعرض بيت الحكمة بالجناح أكثر من عشرة آلاف كتاب من الصين تضم 300 عنوانا جديدا تنقسم إلى كتب تعليمية وقواميس وكتب سياسية وثقافية واقتصادية وكتب أطفال، وتم دعوة وفد صيني مكون من 25 شخص يزورون معرض القاهرة ويحضرون فعاليات البرنامج الثقافى الذى تنظمه المؤسسة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، منهم أدباء وشعراء وفنانين وناشرين ومسئوليين.