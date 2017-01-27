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مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم فى الأقصر
حادثة اسوان ـ المصابين في حادث اسوان ـ أسوان ـ حادث سير ـ حادث تصادم

مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم فى الأقصر

الجمعة، 27 يناير 2017 08:13 م

وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسوان الصحراوى الشرقى بمحافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أسوان - القاهرة الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين البغدادى، فأمر بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة لموقع الحادث.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الأقصر ورجال الإسعاف، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح وكدمات فى الحادث، وتم نقل جثث المتوفيين للمشرحة ، والمصابين لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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