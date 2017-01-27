كوبر يعقد جلسة تحفيزيه مع لاعبي الفراعنة لتخطي عقبة غاناالجمعة، 27 يناير 2017 07:57 م
عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، جلسة مطولة مع لاعبي المنتخب، قبل انطلاق مران الفراعنة اليوم /الجمعة/، في إطار التحضيرات لمواجهة المغرب.
ويلعب منتخب مصر مع المغرب بعد غد الأحد، على إستاد بورت جنتيل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وحرص كوبر - قبل انطلاق مران المنتخب اليوم على الملعب الفرعي لاستاد بورت جنتيل - على عقد جلسة مع لاعبي المنتخب داخل أرضية الملعب، حيث تحدث المدرب الأرجنتيني عن المباراة القادمة أمام المغرب، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فقط في اللقاء، وحرص على تحفيزهم من أجل تحقيق الفوز والمضي قدما في مشوار البطولة القارية.
يذكر أن منتخب مصر تأهل للدور ربع النهائي للمسابقة الإفريقية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بعد الفوز على غانا بهدف نظيف، في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
مصرع وإصابة ٥ في انقلاب سيارة أجرة بأسيوط
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «أسيوط- البحر الأحمر»، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقى اللواء عاطف قليعى مدير ...Fri, 27 Jan 2017 19:11:56 GMT
-
مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم فى الأقصر
وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسوان الصحراوى الشرقى بمحافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج ...Fri, 27 Jan 2017 18:25:35 GMT
-
السيسي: أنفقنا 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل مرافق الكهرباء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمر أسوان، إن الدولة أنفقت 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل ورفع كفاءة مرافق الكهرباء وتوصيلها ...Fri, 27 Jan 2017 17:54:54 GMT
-
مصرع إمرأة وإصابة 15 آخرين في حادث سير بالدقهلية
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 15 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل على طريق “المنصورة- السنبلاوين” بالدقهلية. تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، ...Fri, 27 Jan 2017 16:40:26 GMT
-
وفاة مراسل الجزيرة بأزمة قلبية أثناء تغطية عودة رئيس جامبيا الجديد
توفي في العاصمة الجامبية بانجول فجر اليوم مراسل “الجزيرة” القطرية، أحمد الأمين، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تغطيته عودة الرئيس الجديد آداما بارو لبلاده. وكان ...Fri, 27 Jan 2017 15:09:24 GMT
-
غرامات مثيرة للجدل على "وداع المسافرين" ببريطانياFri, 27 Jan 2017 13:44:55 GMT
-
السعودية تودع "محارب السرطان"
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاة الشاب حمزة اسكندر أشهر محارب سعودي للسرطان، بعد أن وافته المنية مساء الثلاثاء في إحدى مستشفيات جدة. فقد تصدر ...Fri, 27 Jan 2017 14:00:35 GMT
-
شكري يبحث مع نظيره الإثيوبي ملف «سد النهضة»
التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم، الجمعة، نظيره الإثيوبى وركنو جيبيهو، فى مقر وزارة الخارجية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا. وأشار المستشار أحمد أبو زيد، ...Fri, 27 Jan 2017 14:27:39 GMT