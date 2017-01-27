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كوبر يعقد جلسة تحفيزيه مع لاعبي الفراعنة لتخطي عقبة غانا
كوبر

كوبر يعقد جلسة تحفيزيه مع لاعبي الفراعنة لتخطي عقبة غانا

الجمعة، 27 يناير 2017 07:57 م

عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، جلسة مطولة مع لاعبي المنتخب، قبل انطلاق مران الفراعنة اليوم /الجمعة/، في إطار التحضيرات لمواجهة المغرب.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب بعد غد الأحد، على إستاد بورت جنتيل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وحرص كوبر - قبل انطلاق مران المنتخب اليوم على الملعب الفرعي لاستاد بورت جنتيل - على عقد جلسة مع لاعبي المنتخب داخل أرضية الملعب، حيث تحدث المدرب الأرجنتيني عن المباراة القادمة أمام المغرب، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فقط في اللقاء، وحرص على تحفيزهم من أجل تحقيق الفوز والمضي قدما في مشوار البطولة القارية.

يذكر أن منتخب مصر تأهل للدور ربع النهائي للمسابقة الإفريقية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بعد الفوز على غانا بهدف نظيف، في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة.

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