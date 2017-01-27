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كمال يفتح ملف التفاعل مع الشباب في مساء dmc
المذيع اسامة كمال

كمال يفتح ملف التفاعل مع الشباب في مساء dmc

الجمعة، 27 يناير 2017 07:53 م

يفتح  الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء dmc الذي يبث عبر شاشة dmc مساء اليوم الجمعه في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ملف التفاعل مع الشباب،ومن يستمع للشباب وكيف نستطيع الاستفادة من قدرات الشباب المصرى.

ويناقش كمال مجموعة من الشباب داخل استديو مساء dmc وهم المهندسة زينب مبارك وهايدى عصام ونورا جوزيف وحسام شاكر ومحمد طارق وطارق عبد الله ، للإجابة على مجموعة من التساؤلات ماذا يجب على الشباب ان يقدموا وماذا ينتظروا من الدولة.

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