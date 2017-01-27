قالت إيمان ثروت، إحدى المشاركات فى المؤتمر الوطنى للشباب بأسوان، إن الصعيد يعانى من مستوى فقر كبير، وخاصة محافظة أسيوط.

وتساءلت خلال جلسة نقاش الرئيس مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمرهم الوطنى بأسوان: “أمتى أشوف مشروع استثمارى جاذب، يخلى الشاب بتاع القاهرة أو الإسكندرية يجى يشتغل عندى فى أسيوط”.

وعن تمكين المرأة، أشارت “ثروت” إلى أن المرأة فى عهد الرئيس السيسي اتخذت مكانة كبيرة، متساءلة: “أمتى أشوف محافظ واحدة ست، امتى أشوف رئيس جامعة واحدة ست، امتى أشوف رئيس وزراء واحدة ست”، وابتسم الرئيس عقب تساؤلها.