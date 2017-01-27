أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمر أسوان، إن الدولة أنفقت 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل ورفع كفاءة مرافق الكهرباء وتوصيلها لصعيد مصر.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أننا نحتاج إلى ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه لاستكمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، ورئيس الحكومة بيقول هنجيبهم منين”.