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السيسي: أنفقنا 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل مرافق الكهرباء
السيسي ـ اﻻسماعيلية‎

السيسي: أنفقنا 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل مرافق الكهرباء

الجمعة، 27 يناير 2017 07:38 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة نقاش مع مجموعة من شباب صعيد مصر بمؤتمر أسوان، إن الدولة أنفقت 450 مليار جنيه لإعادة تأهيل ورفع كفاءة مرافق الكهرباء وتوصيلها لصعيد مصر.
ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أننا نحتاج إلى ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه لاستكمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء،  ورئيس الحكومة بيقول هنجيبهم منين”.

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