بعث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة إلى الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ولكل مناضلات ومناضلي الاتحاد على نجاح مؤتمرهم الثالث والعشـرين الذي كان عرسًا ديمقراطيًا ازدانت به تونس.

وعبر الرئيس - وفق ما جاء في البرقية - عن تقديره واعتزازه بما تقوم به هذه المنظمة الوطنية الأصيلة من جليل الأعمال في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الديمقراطي في تونس، حيث يشهد التاريخ ومجمل الشعب لهذه المنظمة العتيدة بأنها كانت ولا تزال في المواقع الأمامية كلما تعلق الأمر بمصالح الوطن العليا.

وكان المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي قد أعلن مساء أمس الخميس رسميا فوز قائمة الوحدة النقابية برئاسة نور الدين الطبوبي بانتخابات المكتب الوطني التنفيذي ولجنتي المراقبة المالية واللجنة الوطنية للنظام الداخلي.

ويشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أهم منظمة نقابية في تونس تأسس عام 1946. وظل الاتحاد المنظمة النقابية الوحيدة على الساحة التونسية بعد الاستقلال رغم محاولات للخروج عليها وتأسيس منظمات أخرى. وبدأ الاتحاد مؤتمره الثالث والعشرين يوم الأحد الماضي.

وفاز الاتحاد ضمن رباعي الحوار الوطني في تونس بجائرة نوبل للسلام في عام 2015 وذلك لإسهامه في بناء الديمقراطية في البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

ورباعي الحوار الوطني مكون من أربعة كيانات هي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتشكلت اللجنة في صيف عام 2013، بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية في تونس تواجه مخاطر، نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.