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وزير الخارجية الأردني: تطوير العلاقات الأردنية - السعودية أولوياتنا
|S|مبنى وزارة الخارجية الاردنية

وزير الخارجية الأردني: تطوير العلاقات الأردنية - السعودية أولوياتنا

الجمعة، 27 يناير 2017 07:41 م
أ ش أ

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن البناء على العلاقات الأردنية - السعودية وتطويرها في شتى المجالات هو في مقدمة الأولويات..مثمنًا مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دومًا للأردن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي، اليوم الجمعة، من نظيره السعودي عادل الجبير، للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية وشئون المغتربين.

وأعرب الوزيران، خلال الاتصال، عن تطلعهما للعمل معًا لخدمة المصالح المشتركة للبلدين، واللذان يرتبطان بعلاقات أخوة استراتيجية وتاريخية يرعاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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