نفذت وحدات من الجيش السوري اليوم الجمعة ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في ريفي دمشق والسويداء.

وذكرت وكالة الانباء السورية سانا أن وحدات من الجيش السوري نفذت كمينا محكما ضد مسلحى “داعش” الإرهابي في جرود القلمون الغربي بريف دمشق الشمالي؛ ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين وتدمير آليتين ومصادرة الاسلحة والذخائر.

وفي سلسلة جبال القلمون الشرقي، تمكنت وحدة من الجيش السورى من تدمير نقطة محصنة لـ”داعش” وسيارة مزودة برشاش ثقيل وحافلة تقل عددا من المسلحين في منطقة كسارات المنقورة.

كما نفذت وحدات من الجيش السورى، رمايات نارية دقيقة على مناطق تجمع مسلحى “داعش” شرقة قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء، ما اسفر عن القضاء على أكثر من 10 ملسحين، واصابة آخرين وتدمير عدد من الصهاريج.