أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم /الجمعة/ بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بمخطط لبناء 68 وحدة سكنية في مستوطنة “عوفرا” بالضفة الغربية .

وأعلن نتنياهو أن دفع هذا المخطط الاستيطاني يأتي في إطار محاولة التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين على إخلاء تسعة وحدات سكنية، إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن أقام المستوطنون المباني في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

يأتي الإعلان عن هذا المخطط في أعقاب انتهاء تحقيق الشرطة مع نتنياهو، بعد ظهر اليوم، بشبهة ارتكابه مخالفات فساد خطيرة.

ووفقا لقرار المحكمة العليا، فإنه يتعين على سلطات الاحتلال هدم المباني بعد عشرة أيام.

وقالت مصادر في مكتب نتنياهو - نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية - إن رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، يوءاف هوروفيتس، أبلغ خلال لقائه مع المستوطنين بأن نتنياهو سيصادق على دفع مخطط لبناء عشرات الوحدات للمستوطنين بدلا من التسعة مباني التي ستهدم، وأنه تم تحديد قطعة أرض لهذا الغرض.

ويطالب المستوطنون بـ”شرعنة” المباني التسعة وليس بناء “مائة وحدة سكنية” جديدة.. وطالب المستوطنون تأجيل هدم البيوت التسعة حتى مايو المقبل، كما هدد المستوطنون في ‘عوفرا’ ببدء إضراب عن الطعام مقابل مكتب نتنياهو للمطالبة بشرعنة المستوطنات.