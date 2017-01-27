أسترالي يشعل النار في جاره بسبب " كلب "

ذكرت الشرطة الأسترالية، أمس الخميس، أن رجلا 45 عاما يرقد في حالة حرجة في المستشفى بعد أن أشعل أحد جيرانه النار فيه، خلال خلاف بسبب كلب. ووقع الحادث في مدينة ...