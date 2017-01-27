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البيت الأبيض: ترامب يوقع قرار وقف دخول لاجئى دول الأغلبية المسلمة
دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يوقع قرار وقف دخول لاجئى دول الأغلبية المسلمة

الجمعة، 27 يناير 2017 07:03 م

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيوقع اليوم قراراً تنفيذياً لوقف دخول لاجئين من دول ذات أغلبية مسلمة.

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