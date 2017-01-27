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السيسي فى لقاء مفتوح مع شباب الصعيد مساء اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال تنصيبه في قصر القبة

السيسي فى لقاء مفتوح مع شباب الصعيد مساء اليوم

الجمعة، 27 يناير 2017 06:37 م

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من شباب محافظات الصعيد، فى لقاء مفتوح، مساء اليوم الجمعة، يتناول خلاله عدد من القضايا المجتمعية وأفكار الشباب، وعدد من المبادرات والاقتراحات، دون قيود مسبقة.
ومن المنتظر أن يدير الرئيس الحوار مع الشباب ويستمع لأفكارهم، بعيدًا عّن الجلسات والورش التى ستنعقد صباح غدًا السبت، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب المقام بمحافظة أسوان، على مدار يومى الجمعة والسبت.
ويحضر المؤتمر الوطنى ما يقارب من ١٣٠٠ شاب من مختلف محافظات الصعيد، بالاضافة لعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية، والشخصيات العامة والسياسية.

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