

أكد الإعلامي تامر أمين، إن انهيار الجنيه أمام الدولار يعود إلى أن مصر أصبحت دولة مستهلكة لا تنتج وتوقفت صناعاتها.

وأردف خلال برنامجه “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن مصر أصبحت متسولة، و”طالما مفيش زراعة ولا صناعة ولا إنتاج وبنتسول يبقى على الجنيه يا رحمن يا رحيم”.