 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 06:30 مساءً
روابط سريعة
مصرع إمرأة وإصابة 15 آخرين في حادث سير بالدقهلية
حادث تصادم ـ ميكروباص‎

مصرع إمرأة وإصابة 15 آخرين في حادث سير بالدقهلية

الجمعة، 27 يناير 2017 06:28 م

 
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 15 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل على طريق “المنصورة- السنبلاوين” بالدقهلية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق المنصورة- السنبلاوين بالقرب من قريبة البقلية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة سومة السيد عبده، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مصدر أمني  أن المعاينة الأولية أثبتت أن السيارة الربع نقل كانت تحمل عمالا باليومية في الأراضي الزراعية، واصطدمت بها سيارة النقل الثقيل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3