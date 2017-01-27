

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 15 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل على طريق “المنصورة- السنبلاوين” بالدقهلية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق المنصورة- السنبلاوين بالقرب من قريبة البقلية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة سومة السيد عبده، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وإصابة 15 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مصدر أمني أن المعاينة الأولية أثبتت أن السيارة الربع نقل كانت تحمل عمالا باليومية في الأراضي الزراعية، واصطدمت بها سيارة النقل الثقيل.