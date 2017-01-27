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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مركز تجاري بطهران إلى 26 قتيلا
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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مركز تجاري بطهران إلى 26 قتيلا

الجمعة، 27 يناير 2017 06:05 م
أ ش أ

أعلنت سلطات الإنقاذ الإيرانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مركز “بلاسكو” التجاري بوسط العاصمة طهران إلى 26 قتيلا بينهم 16 شخصا من قوات الإطفاء.
ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مدير العلاقات العامة بمركز طهران للطوارئ حسن عباسي قوله إن 235 شخصا أصيبوا جراء حادث حريق وانهيار المبنى الذي وقع قبل ثمانية أيام.
وكانت السلطات قد أكدت أن المبنى الشهير المؤلف من 17 طابقا كان ضعيف البنية، فيما أفاد وزير الداخلية أن دائرة كهربية كانت السبب الرئيسي وراء الحريق الذي أدى للانهيار.
يذكر أن السلطات قدرت الخسائر بنحو 500 مليون دولار فيما يعد الحادث أسوأ كارثة تضرب طهران منذ مقتل 59 شخصا عام 2005 جراء حريق مسجد تاريخي.

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