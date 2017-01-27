أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة عن قلق موسكو إزاء خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى وقف مثل هذه الأنشطة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن الخارجية الروسية قولها - في بيان - “يلاحظ في الآونة الأخيرة، زيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت الخارجية الروسية أن “الإجراءات التي تتبعها إسرائيل غير قانونية ولا تتطابق مع الأعراف الدولية، وهو ما أكده مرة أخرى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016”.

كانت إسرائيل أعلنت - في 24 يناير الجاري - أنها ستبني حوالي 2500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وقبل ذلك بيومين، تمت الموافقة على بناء 566 شقة بالقدس الشرقية في مناطق راموت وبيسجات زئيف ورامات شلومو”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى، في 23 ديسمبر، قراراً بوقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفاً للقوانين الدولية