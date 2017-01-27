ندد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” المعارض، والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة، بالأوضاع الراهنة في مصر، وشدد على أن ثورة 25 يناير 2011 “باقية وستسترد عافيتها”.

وحذر، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، من تحول “الغضب الشعبي المكتوم” -حسب زعمه- إلى “فوضى أو ثورة جياع”، واعتبر أن خلافه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس شخصيا وأنه لن يتردد في لقائه إذا طلب ذلك.

وأضاف رئيس حزب “مصر القوية” أن “ثورة يناير ثورة عظيمة علينا أن نفخر بها، بعيدا عن التعثر الذي حدث فالثورة وضعت أبناءها على بداية المسار الديمقراطي”.