قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الحل العسكري لن يحسم الأمور في ليبيا .

واكد محمد ولد عبد العزيز في رده على أسئلة الصحافة الكونغولية بعد وصوله اليوم “الجمعة” إلى برازافيل “جئنا للبحث عن السلام ونحن منشغلون بالتطورات في ليبيا وسنجتمع اليوم في إطار لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا من أجل بحث السبل الكفيلة بحل النزاع الدائر هناك”.

وأضاف ” نحن على قناعة بأن السلاح ليس بوسعه حل المشاكل وأن السلام والحوار بين جميع الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة وتجنيب ليبيا الدمار، بما يحفظ لشعبها العيش في استقرار وأمان وإرساء قواعد تنمية متوازنة وعودة الاستقرار إلى ربوع هذا البلد الشقيق”.

وبدأت اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل أعمال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا بمشاركة الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وحكومة الوفاق في ليبيا وممثلين عن الأمم المتحدة.

وأكد أسماعيل الشرقي، مفوض الأمن والسلم للاتحاد الافريقي في كلمة بالمناسبة على أهمية الحل السياسي السلمي في ليبيا وتجنيب هذا البلد الافريقي المهم ويلات الحرب والتشتت والعنف وهي من أبرز ما يعيق التنمية.

وقال إن الاتحاد الافريقي مطالب بالتعاون مع شركائه في الجامعة العربية والأمم المتحدة والجوار الإقليمي للوصول إلى حل سياسي شامل لجميع المشاكل العالقة بعد اقتناع الجميع باستحالة الوصول إلى حل عن طريق الأعمال الحربية، وضرورة الوصول إلى حل توافقي بين جميع الأطراف، بما يضع حدا للوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأمور هناك.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب جمهورية مصر العربية كلا من جنوب أفريقيا - الجابون - إثيوبيا - النيجر - السودان - تشاد - النيجر - الجزائر - تونس - أوغندا والكونغو