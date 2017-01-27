أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية زيجمار جابرييل، سيتوجه إلى فرنسا، غدًا السبت، في أولى رحلاته الخارجية بعد تسلمه مهام منصبه اليوم.

وقال متحدث الخارجية مارتن شيفر - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - إن لقاء جابرييل مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت يبرز الأهمية التي توليها برلين للصداقة مع باريس.

وأضاف شيفر أن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية الآن ستكون سابقة لأوانها، إذ لم يتم تأكيد المرشح لشل منصب وزير الخارجية الأمريكي بشكل رسمي حتى الآن.

يذكر أن جابرييل قضى ثلاث سنوات وزيرًا للاقتصاد، ويخلف في منصبه الجديد فرانك فالتر شتاينماير الذي من المرجح أن يترشح لمنصب رئاسة البلاد.