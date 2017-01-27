وفاة مراسل الجزيرة بأزمة قلبية أثناء تغطية عودة رئيس جامبيا الجديدالجمعة، 27 يناير 2017 04:51 م
توفي في العاصمة الجامبية بانجول فجر اليوم مراسل “الجزيرة” القطرية، أحمد الأمين، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تغطيته عودة الرئيس الجديد آداما بارو لبلاده.
وكان الأمين وصل إلى جامبيا أمس الأول كي يواصل تغطية الأحداث في هذا البلد، وكان من أوائل الصحفيين العالميين الذين قاموا بتغطية الأحداث في جامبيا، وحصل في أكثر من مرة على سبق صحفي من هناك، وعرفت تغطياته الصحفية بالحرفية والمهنية العالية.
والتحق أحمد الأمين (49 عاما) بالعمل الصحفي كاتبا صحفيا بالوكالة الموريتانية للأنباء في 1997، وقام بتغطية أحداث كبيرة، منها الانتخابات الموريتانية والمحاولات الانقلابية في 2003 و2004 والانقلابات التي شهدتها البلاد عامي 2005 و2008.
وعُين رئيس تحرير لصحيفة “الشعب” الحكومية، ثم مستشارا للمدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء.
التحق بصحيفة “العرب” القطرية، ثم عاد في 2007 إلى موريتانيا ليعمل مجددا رئيس تحرير في الوكالة الموريتانية للأنباء، قبل أن يلتحق بشبكة الجزيرة مدققا لغويا ثم مراسلا للجزيرة نت بنواكشوط.
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