يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط،ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة فى القاهرة الصغرى 10، والعظمى17 ، والإسكندرية11 16 ،مطروح 09 16،بورسعيد 12 16.