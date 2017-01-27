 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 06:32 مساءً
روابط سريعة
تعرف على توقعات "الأرصاد" لطقس السبت
الطقس

تعرف على توقعات "الأرصاد" لطقس السبت

الجمعة، 27 يناير 2017 04:53 م
ا ش ا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط،ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة فى القاهرة الصغرى 10، والعظمى17 ، والإسكندرية11 16 ،مطروح 09 16،بورسعيد 12 16.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3