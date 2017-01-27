انعقد اليوم الجمعة المؤتمر العام لتأسيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، الذي يستمر لمدة 3 أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتم خلاله الإعلان عن تدشين الاتحاد، بمشاركة 25 دولة عربية وإفريقية.

وطالبت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية الدكتورة تهاني عبد الله - خلال الجلسة الافتتاحية - الدول العربية والأفريقية بالسعي للوصول لأهداف التنمية المستدامة من أجل إثراء المحتوى الرقمي، داعية إلى تسخير البنى التحتية لتحقيق ذلك، مع نشر ثقافة الرقابة الذاتية.

من جانبها، أوضحت رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية التأسيسية، المهندسة عزة عوض الكريم، أن الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، هو منظمة مستقلة غير حكومية ذات نفع عام ولا تهدف للربح، تهتم بالإعلام والنشر الرقمي والإلكتروني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لافتة إلى أن الاتحاد يتكون من المؤسسات والجمعيات والأفراد المهتمين بالإعلام الرقمي، في البلدان العربية والإفريقية.

وأضافت أن المؤتمر سيناقش العديد من أوراق العمل المقدمة وتجارب الخبراء في هذا المجال، بهدف إثراء المحتوى الرقمي العربي والإفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقانة الرقمية