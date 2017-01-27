أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن الصعيد طارد للشباب ويضطرهم للذهاب إلى محافظات أخرى بحثا عن فرصة عمل، ومشيرة إلى أن محافظات الصعيد لها أولوية الفترة الحالية.

ولفتت في تصريح خاص لـ”اكسترا نيوز” على هامش مشاركتها في مؤتمر الشباب الوطنى الشهري بأسوان، أن مؤتمر الشباب يعكس اهتمام بالتنمية في الصعيد، لافتة إلى أن 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى من أجل التنمية في الصعيد وتنمية مهارات الشباب هناك، لأنه بحاجة إليى سكن وطاقة وصرف صحي وطرق.