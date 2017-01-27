 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 03:55 مساءً
روابط سريعة
سحر نصر:الصعيد طارد للشباب
سحر نصر

سحر نصر:الصعيد طارد للشباب

الجمعة، 27 يناير 2017 04:39 م

أكدت  الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن الصعيد طارد للشباب ويضطرهم للذهاب إلى محافظات أخرى بحثا عن فرصة عمل، ومشيرة إلى أن محافظات الصعيد لها أولوية الفترة الحالية.

ولفتت في تصريح خاص لـ”اكسترا نيوز” على هامش مشاركتها في مؤتمر الشباب الوطنى الشهري بأسوان، أن مؤتمر الشباب يعكس اهتمام بالتنمية في الصعيد، لافتة إلى أن 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى من أجل التنمية في الصعيد وتنمية مهارات الشباب هناك، لأنه بحاجة إليى سكن وطاقة وصرف صحي وطرق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3