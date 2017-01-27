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الداخلية: ضبط 30 ألف هارب من أحكام بالمحافظات
مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

الداخلية: ضبط 30 ألف هارب من أحكام بالمحافظات

الجمعة، 27 يناير 2017 04:37 م

 
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء جمال عبدالباري خلال أسبوع، عن تنفيذ 186459 حكما قضائيا متنوعا، ضبط خلالهم 30413 متهما شمل تنفيذ 1564 حكما جنائيا و103553 حكم حبس جزئيا و62537 أحكام غرامات 18805 أحكام مخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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