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الرئيس: بسواعد شباب الصعيد نبني مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

الرئيس: بسواعد شباب الصعيد نبني مصر

الجمعة، 27 يناير 2017 04:33 م

 
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الوطني الدوري للشباب، والمنعقد يومي 27 و28 يناير الجاري بأسوان، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية.

وحضر المؤتمر رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والخبراء الاقتصاديين وقيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

واستهل الرئيس أعمال المؤتمر بتوجيه التحية لأهالي الصعيد وأصالتهم ودفء استقبالهم، مؤكدًا أنه بقوة سواعد شباب الصعيد وشباب مصر من كافة أنحاء الجمهورية سيتم بناء مصر.

كما استمع الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى عرض قدمه مجموعة من الشباب تضمنت الإنجازات التي تحققت خلال عام 2016 الذي كان الرئيس أعلنه عامًا للشباب، والتي شملت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبنك المعرفة، ونموذج محاكاة الحكومة، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومبادرة “مصنعك جاهز بتراخيصه”.

كما شمل العرض تطوير 2700 مركز شباب على مستوى الجمهورية، ومشروع الإسكان الاجتماعي للشباب الذي تم تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية منه حتى الآن، فضلًا عما تم إنجازه في الصعيد من مشروعات في مجالات إنشاء محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه، وتطوير شبكة الطرق والكباري، وتطوير المنشآت التعليمية، والبدء في تنفيذ مشروع تكافل وكرامة للتخفيف عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

وتحدث عدد من شباب الصعيد وأعربوا عن تقديرهم لعقد هذا المؤتمر بالصعيد بما يمثله من اهتمام الرئيس والحكومة بالصعيد على كافة المستويات.

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