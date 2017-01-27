قال مصدر أمني، اليوم الجمعة، إن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة بوزارة الداخلية استهدفت عددًا من المغارات والدروب والممرات الجبلية بناحية الجبل الشرقي بمنطقة ظهير قري “العتمانية”، و”قاو النواورة”، و”الهمامية” التابعين لمركز البداري.

وأضاف المصدر أن العمليات الخاصة مدعومة بطائرة عسكرية قامت باستهداف ثلاث مغارات يختبئ بها عدد من العناصر الإجرامية الخطرة، من بينهم أحد أبرز الأهداف الرئيسية، بحسب وصف المصدر الأمني، وقال المصدر إن المدعو “ص.ا.ب” متهم فيما يقرب من 40 قضية، من بينها خطف أقباط ومسلمين كان آخرها خطف صيدلي بناحية مركز ساحل سليم.

وأوضح المصدر أن عناصر العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب استخدمت في العملية مدافع “آر بي جيه”، ورشاشات المتعدد، وأسلحة عيار النصف بوصة دون وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ مطاردة العناصر الهاربة بالجبل الشرقي. وأضاف أن هناك انتشارا كثيفا لعناصر العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب بمنطقة الجبل الشرقي.