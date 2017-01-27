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روسيا: اتفاقية مع مصر لأمن «الطيران» فبراير المقبل
شريف فتحى وزير الطيران المدنى يلتقي وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف‎

روسيا: اتفاقية مع مصر لأمن «الطيران» فبراير المقبل

الجمعة، 27 يناير 2017 04:11 م

أعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، اليوم الجمعة، أن وزارة النقل الروسية تعد لعقد لقاء مع وزارة الطيران المدنى المصرية، بداية فبراير المقبل، ومن المقرر خلاله توقيع اتفاقية حكومية مشتركة حول أمن الطيران حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة.

وقال الوزير لوكالة “سبوتنيك”، رداً على سؤال حول عقد لقاء مع وزير الطيران المدنى المصرى خلال زيارته إلى موسكو، اليوم: “نعم، نحن نجهز بطلب من الجانب المصرى، لعقد هذا اللقاء، خلال النصف الأول من شهر فبراير القادم. لا يمكننى الآن، تحديد موعد دقيق لهذا اللقاء”.

وكان سوكولوف أعلن، سابقاً اليوم، أن وفداً من الخبراء الأمنيين الروس، المتخصصين فى مجال أمن الطيران، سيزور القاهرة خلال فبراير القادم، لتفقد الحالة الأمنية داخل مطار القاهرة الدولى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، قد تكون الأخيرة لوفد أمنى روسى، قبل استئناف الروابط الجوية بين البلدين.

وأعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، فى تصريحات سابقة، عن قيام وزارته بإجراء مراجعة أمنية لجميع المطارات المصرية، بما فى ذلك مطار القاهرة الدولى، فيما يتعلق بموضوع أمن الطيران.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أعلن، قبل ذلك، أن السلطات المختصة فى روسيا ومصر ستعملان معاً لزيادة مستوى الأمن فى المطارات المصرية، وبعد الانتهاء من هذا العمل سيكون استئناف الرحلات الجوية ممكناً بين البلدين. وأشار لافروف إلى الموقف المسؤول للسلطات المصرية، التى أعربت عن استعدادها للتعاون التام مع روسيا فى هذا الاتجاه.

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