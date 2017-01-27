نفت يارا الشريف المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، تأجيل موعد محادثات جنيف حول سوريا المزمع إجراؤها في 8 فبراير/شباط المقبل.

وفي حديثها حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتأجيل محادثات جنيف، أكدت الشريف أّن “دي ميستورا هو الوحيد الذي يقرر تأجيل المحادثات”.

وتابعت أن “دي ميستورا سيبتُّ حول مسألة موعد مؤتمر جنيف بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأسبوع المقبل إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق اليوم، تأجيل موعد محادثات جنيف المتعلقة بسوريا، والتي تتوسط فيها الأمم المتحدة ، إلى نهاية شهر شباط/فبراير المقبل.

وجاء تصريح لافروف خلال لقائه مع أعضاء المعارضة السورية في العاصمة الروسية موسكو، بحسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة ايتار تاس الروسية .

وقال لافروف: “هذا الموعد تم تأجيله من الثامن من شباط/فبراير حتى نهاية الشهر”.