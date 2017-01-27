وصل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الواصل مع مصر.

وقال مصدر في هيئة المعابر بغزة التي تديرها حركة حماس، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن هنية وصل بعد غياب قرابة 5 أشهر برفقة عائلته ومرافقيه إضافة لروحي مشتهي عضو المكتب السياسي لحركة حماس.

وكانت حركة حماس قالت إن وفدًا يترأسه هنية، اختتم زيارة إلى مصر، استغرقت عدة أيام، عقد خلالها سلسلة من “اللقاءات المثمرة” مع المسؤولين المصريين.

وقالت الحركة في بيان، فجر اليوم الجمعة، إنه جرى الاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بين الطرفين بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية.

وغادر هنية قطاع غزة، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر معبر رفح البري، الواصل مع مصر، متوجهًا إلى السعودية لأداء فريضة الحج، قبل أن يتوجَّه عقب ذلك إلى قطر ومن ثم إلى مصر.

وأوضح مصدر في حركة “حماس”، اليوم الجمعة، أن حركته فتحت مع مصر “صفحة جديدة” من العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأشار المصدر للوكالة “الأناضول”، إلى أن حماس طوت “الخلافات السابقة” مع مصر، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات “أمنية” بين الجانبين، للتوصل لاتفاق لضبط الحدود بين غزة ومصر.