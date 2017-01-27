 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 03:57 مساءً
روابط سريعة
بعد نصف ساعة.. السيسي يغادر قاعة «مؤتمر الشباب»
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

بعد نصف ساعة.. السيسي يغادر قاعة «مؤتمر الشباب»

الجمعة، 27 يناير 2017 03:49 م

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعة المؤتمر الوطني الثاني للشباب، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للشباب والتي استغرقت نصف ساعة فقط، المنعقد في أسوان اليوم، الجمعة، بحضور وزراء الحكومة، و1300 شاب مصري.

وأعلنت مقدمة الحفل عن نتهاء جلسات اليوم، على أن يتم استكمال جلسات المؤتمر صباح غد، السبت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم، الجمعة، في محافظة أسوان، عن انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الثاني الشهري للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة عدد من الشباب وقيادات الدولة.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3