غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعة المؤتمر الوطني الثاني للشباب، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للشباب والتي استغرقت نصف ساعة فقط، المنعقد في أسوان اليوم، الجمعة، بحضور وزراء الحكومة، و1300 شاب مصري.

وأعلنت مقدمة الحفل عن نتهاء جلسات اليوم، على أن يتم استكمال جلسات المؤتمر صباح غد، السبت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم، الجمعة، في محافظة أسوان، عن انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الثاني الشهري للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة عدد من الشباب وقيادات الدولة.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.