استثناء 125 شركة حكومية من «الحد الأقصى» للأجورالجمعة، 27 يناير 2017 03:45 م
قال جمال عثمان القيادي العمالي، بشركة طنطا للكتان التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن القطاع الذى يضم تحت مظلته 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة لا يخضع للقانون الخدمة المدنية و ينطبق عليها بند الحد الأدنى و الأقصى للأجور.
وتابع: شركات القطاع تعمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991، الذى يربط الأجر بالانتاج رغم تهالك معظم معدات الشركة ونقص المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وأضاف عثمان ، أن قانون 203 معيب و لابد من اجراء تعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بمسألة الأجور وربطها بالأسعار و ليس بالانتاج ، لافتا أن العاملين داخل القطاع بحاجة الى اجر عادل يضم لهم حياة كريمة فى ظل ارتفاع الاسعار.
وطالب عثمان ، بضرورة وجود قانون عمل موحد على جميع العاملين بالدولة تختص بعض مواده بتميز بعض القطاعات المعينة وذلك لحل ازمة تدنى الاجور خاصة للقطاعات التى تعانى من دخول منخفضة.
وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة أصدرت فى اكتوبر الماضى فتوى مفادها أن العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وأكدت الفتوى أن شركات قطاع الأعمال العام طبقا لأحكام قانونها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، شأنها شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتسرى عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل فيما لم تنظمه أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
النيابة تنتدب «الطب الشرعي» في معركة الشرطة والمسلحين
قرر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين رقيب شرطة من قوة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و3 تجار هيروين عقب مصرعهم في ...Fri, 27 Jan 2017 12:24:26 GMT
-
تفاصيل «أخطر اتفاق» لتقسيم الأراضي السورية
أكد موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الساحة السورية ستشهد سلسلة تغيّرات استراتيجية وعسكرية، ترجمة للاتفاق الذي أُبرم هذا الأسبوع بين ...Fri, 27 Jan 2017 11:40:55 GMT
-
عاملة إطفاء نرويجية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمالها ( صور )
جذبت صورة عاملة الإطفاء النرويجية ” غان نارتين ” آلاف المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها المتابعون أكثر نساء الإطفاء جاذبية في العالم. ووفقا ...Fri, 27 Jan 2017 11:14:01 GMT
-
ترامب في «موقف محرج» بسبب أبو تريكة
انتقدت صحيفة أمريكية، إعلان الرئيس الجديد، دونالد ترامب، مساندته ودعمه لمصر، وتجاهله لملف حقوق الإنسان، متخذة إدراج اسم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة على ...Fri, 27 Jan 2017 09:25:07 GMT
-
صحيفة لبنانية: «الأسد» يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى
قال مصدر سوري معارض، لصحيفة “المستقبل اللبنانية”،اليوم الجمعة، إن معلومات موثوقة وردته من دمشق تؤكد إصابة الأسد بجلطة دماغية نُقل على إثرها إلى مستشفى “الشامي” ...Fri, 27 Jan 2017 08:26:40 GMT
-
ترامب يوافق على استقالات لمسؤولين كبار بـ«الخارجية»
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالات قدمها مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية خدموا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال المتحدث باسم ...Fri, 27 Jan 2017 08:13:22 GMT
-
«الري»: نعمل تقنية جديدة لزراعة الأرز بإنتاجية أعلى ومياه أقل
أكد المهندس وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري، انه هناك أبحاث بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الزراعية وزارة الزراعة لعمل آليات وتقنيات جديدة لزراعة الأرز وبعض ...Fri, 27 Jan 2017 09:10:02 GMT
-
أكثر من 600 كلب يتزلجون جبال التشيك في سباق سنوي
تواصل نحو 80 من فرق الكلاب من أنحاء أوروبا التنافس في سباق سنوي للتزلج يستمر أربعة أيام في سلسلة جبال أورليك بجمهورية التشيك. والسباق الذي تقطع فيه الفرق 239 كيلومترا ...Fri, 27 Jan 2017 06:57:07 GMT