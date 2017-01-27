دخل الطفل ريتشارد رودريغيز البالغ من العمر 10 سنوات، سيارة والديه وشغل محرك السيارة وانتظر داخلها حتى يأتي والداه، فانتهز رجل وامرأة صادف وجودهما في المكان وجود المفتاح في السيارة وانطلقا بها بسرعة.

و”لم يلاحظ اللصان وجودي في السيارة حتى استدارت المرأة وشاهدتني في المقعد الخلفي، مضيفًا أن المرأة تقود السيارة بجنون، وفي نهاية المطاف أنزلني اللصان بالقرب من المدرسة وتمنوا التوفيق لي.

جدير بالذكر أن االسرقة وقعت في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية، علمًا بأن الطفل عاد إلى المنزل دون أن يمسسه أي أذى، والشرطة تبحث عن السيارة والمشتبه بهما.