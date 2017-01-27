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الزمالك: لم نطلب تأجيل السوبر بسبب أمم أفريقيا
الزمالك

الزمالك: لم نطلب تأجيل السوبر بسبب أمم أفريقيا

الجمعة، 27 يناير 2017 03:48 م
متابعات

نفى مسئولو نادي الزمالك، مطالبة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أو أي عضو من مجلس إدارة الجبلاية بتأجيل مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم ١٠ فبراير بالإمارات خوفا من إرهاق اللاعبين بعد العودة من الجابون.

وترددت أنباء عن وجود نية لمسئولي الاتحاد لاتخاذ قرار بتأجيل مباراة السوبر في حال فوز المنتخب على نظيره المغربي، وعبور المنتخب الوطني الدور ربع النهائي؛ لأنه في حال عبور الفراعنة لدور الثمانية، فسيخوض المباراة النهائية يوم 5 فبراير، أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 4 فبراير، وهو ما يشكل إرهاقا على اللاعبين بالسفر مباشرة إلى الإمارات، ولعب مباراة بعد 4 أيام فقط.

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