قال مصدر قضائى، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى حتى الآن أكثر من ١٩٠ طلب تصالح فى إطار كل من تعديلات جهاز الكسب غير المشروع وقانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجهاز يدرس حاليًا ٤١ طلبًا تقدم بها رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك ومسئولون كبار فى الدولة.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن الجهاز يدرس الطلبات الجدية فى عرض التصالح وتقديم التقارير الخاصة للجهاز وتقوم لجان الفحص والتحقيق بالجهاز بفحصها لتحديد قيمة التصالح.

وكشف المصدر، عن أبرز الأسماء التى يدرس الجهاز طلبات التصالح الخاصة بها واقترب من الانتهاء من التصالح مع عدد منها وهم: بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وسليمان عامر، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس النواب الأسبق، وعمرو النشرتى، رجل الأعمال، وأيمن القرموطى، ومحمد عبد الله زين العابدين، ومحمد السيد محمد علام، ووائل سليمان الديب، ويونس عبد الكافى.

وشدد المصدر، على أن الجهاز يتابع عددا من القضايا الخاصة برجال أعمال النظام السابق فى محاكم الجنايات وينتظر مصيرها للحكم فيها لاتهامهم بقضايا كسب غير مشروع، سواء بتغريمهم أو عرضهم للتصالح فى قضايا الكسب، وعددها يتجاوز ١٩٠ قضية، وأبرزها القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و٢١ آخرين لاتهامهم بالاستلاء على أموال الداخلية، وأحمد عز، رجل الأعمال للتربح من شركة الحديد والصلب، وعلاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك لاتهامهم بالتلاعب فى البورصة والحصول على مبالغ مالية، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للتنمية السياحية للاستلاء على الأموال، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان و١٤ آخرين للتربح والإضرار بالمال العام، ويوسف بطرس غالي، وزير الزراعة الأسبق، ومستشاره أحمد عبد الفتاح، لإضرارهما بالمال العام، وصفوت الشريف ونجليه لاتهامهم بالكسب وتحقيق ثروات طائلة.

وأوضح المصدر، أن مشروع قانون التسوية مع نظام مبارك والذى ينص على سداد ضعف المبلغ لانخفاض قيمة الجنيه لم يعرض على الكسب غير المشروع، مؤكدا أنه لن يطبق إلا بموافقة جهاز الكسب وفى حال تطبيقه سيعود على خزينة الدولة بمليارات الجنيهات.