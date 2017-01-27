ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاة الشاب حمزة اسكندر أشهر محارب سعودي للسرطان، بعد أن وافته المنية مساء الثلاثاء في إحدى مستشفيات جدة.

فقد تصدر هاشتاج ” #وفاة_حمزة_اسكندر” موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ الاعلان عن الخبر مساء الثلاثاء حيث اعتمده الناشطون السعوديون لنعي حمزة، الشاب العشريني الذي بث الأمل في الكثيرين من خلال إطلاقه لحملة “أنا أحارب السرطان بابتسامتي”.

وكان حمزة قد أطلق حملته قبل ما يقارب الـ5 سنوات لمواجهة مرض السرطان عقب إصابته بمرض السرطان في المريء.

يذكر أن حمزة ولد بعيب خلقي في القلب حيث كان مقلوبا للأسفل وخضع لبضع عمليات جراحية، لتبدأ بعد سنوات عدة رحلة معاناته مع مرض السرطان وبدأ وزنه في النقصان، وتم تشخيص مرضه في أحد مستشفيات جدة على أنه قرحة في المريء، حيث قاموا بتنويمه أسبوعين كاملين دون طعام أو شراب.

وبعد 5 أشهر من التشخيص الخاطئ، توجه مع والديه لأمريكا ليكتشف هناك أنه مصاب بسرطان المريء الذي امتد إلى معدته، لكنه لم ينتشر كثيرا، ومنذ ذلك الحين بدأت سنوات العلاج وانطلقت حملته لمحاربة المرض التي اكتسبت شعبية واسعة في السعودية من خلال ما يبثه من أمل في نفوس المرضى الآخرين.

وجاءت وفاة إسكندر بعد نحو 10 ساعات من نشره تغريدتين عبر حسابه الشخصي على تويتر كتب فيهما “ربنا يشفينا” و “الطوارئ في مستشفى فيصل التخصصي للأسف وكل مرة بكل تحطيم جدا سيء”.

يذكر أن حمزة إسكندر من مواليد 27 أغسطس/آب 1991 وهو مذيع وناشط اجتماعي سعودي من أصل باكستاني، وقد اشتهر إلى جانب حملة “أنا أحارب السرطان بابتسامتي” بتقديمه برنامج “كوك ستوديو” في نسخته الثالثة على قناة إم بي سي.