تنوي إدارة مطار غلاكسو في اسكتلندا فرض غرامات “تصاعدية” مثيرة للجدل على الأشخاص الذين يدخلون بسياراتهم إلى المطار من أجل إيصال المسافرين من أحبتهم ووداعهم أو استقبالهم.

وحسب ما أوردت صحيفة “تلجراف” البريطانية، الخميس، فإن الغرامة ستكون تصاعدية، فمثلا إذا بقيت السيارة في المطار لمدة 10 دقائق يدفع صاحبها 2 جنيه استرليني، وفي حال بقيت 20 دقيقة يدفع صاحبها 3 جنيهات وهكذا.

وقالت إدارة المطار إنها لجأت إلى هذه السياسة المتبعة في الدنمارك ودول أخرى من أجل وضع حد لحالة الازدحام الشديدة في محيط المطار.

ومن المقرر أن تدخل الغرامات حيز التنفيذ في نهاية إبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لافتتاح نقطة جديدة لنقل الركاب من داخل المطار وخارجه - فقا لسكاي نيوز عربية .

وكان المطار يفرض في السابق فقط غرامات على أصحاب السيارات الذين يصلون المطار لاستقبال المسافرين.

لكن كثيرين أبدوا رفضهم للخطة، معتبرين أن إدارة المطار وضعت خطة لجني الأموال من جيوبهم ووقع نحو 600 شخص على عريضة احتجاجية.