 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 03:48 مساءً
روابط سريعة
مقر جديد للبرلمان في «العاصمة الجديدة» 2018
وكيل مجلس النواب سليمان وهدان

مقر جديد للبرلمان في «العاصمة الجديدة» 2018

الجمعة، 27 يناير 2017 03:28 م

أعلن وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، إنشاء مقر جديد للبرلمان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وهدان، في تصريحات صحفية، أن سبب نقل المقر بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديد، نظراً لأنها ستكون العاصمة بدلاً من القاهرة.

وقال إن المقر سيصمم طبقاً لنفس النموذج للمبنى الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال إليه فى نهاية عام 2018.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3