أعلن وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، إنشاء مقر جديد للبرلمان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وهدان، في تصريحات صحفية، أن سبب نقل المقر بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديد، نظراً لأنها ستكون العاصمة بدلاً من القاهرة.

وقال إن المقر سيصمم طبقاً لنفس النموذج للمبنى الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال إليه فى نهاية عام 2018.