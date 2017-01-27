يستعرض مجموعة من الشباب المشاركين في المؤتمر الثاني الشهري للشباب في أسوان، أهم إنجازات عام الشباب 2016 تحت شعار “بقوة شبابها ستحيا مصر”.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، عن إقامة المؤتمر الشهري للشباب، في محافظة أسوان اليوم وغدًا، وأوضح المكتب الإعلامي، أن المؤتمر مخصص لصعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة والرئيس بدعم الصعيد على كل المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية، ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديًا وسياحيًا وصناعيًا.